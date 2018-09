PUBG: downgrade grafico su Xbox One X con la nuova patch, ma migliorate le prestazioni

Bluehole e Microsoft hanno annunciato di aver ufficialmente rilasciato la 'downgrade patch' per la versione Xbox One X di PlayerUnkown's Battlegrounds, il battle royale che per la prima volta dopo un anno è sceso recentemente sotto la quota del milione di giocatori connessi.

Come potrete intuire, questo nuovo aggiornamento apporterà un abbassamento della qualità grafica del titolo, al fine di permettere ai giocatori di godere di un'esperienza più fluida e costante dal punto di vista delle performance. Il nerf grafico, spiega la software house, influenzerà esclusivamente la qualità delle ombre e dei riflessi. Tutti gli altri aspetti tecnici, incluse le texture e la risoluzione, rimarranno intatti.

Si tratta di una soluzione provvisoria, questa adottata da Bluhole: lo studio ha dichiarato di essere in cerca di un metodo per ripristinare le impostazioni grafiche precedenti senza andare a sacrificare nuovamente il frame-rate.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC e Xbox One. I data miner hanno scovato nei giorni scorsi la mappa innevata e il C4. Grazie ad una nuova iniziativa di Twitch, i più famosi streamer avranno skin personalizzate e dedicate. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per un maggiore approfondimento sul titolo. Il gioco è disponibile anche in versione mobile su smartphone e tablet.