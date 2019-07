PUBG: il drammatico trailer della Stagione 4 ci racconta la storia della mappa Erangel

Dopo averne delineato le novità contenutistiche, PUBG Corp. ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla Stagione 4 di PlayerUknown's Battlegrounds, in arrivo il 24 luglio.

Pur non essendo certo nato per raccontare una storia, sembra che il titolo si stia man mano aprendo ad un arricchimento narrativo introducendo novità in grado di approfondire il mondo di gioco in cui gli spietati scontri a fuoco prendono luogo.

Con questo nuovo trailer cinematico dai toni piuttosto oscuri, il team di sviluppo ci svela finalmente la storia che si cela dietro la mappa Erangel, la prima ad essere stata disponibile all'interno del gioco (e che verrà graficamente rimasterizzata in concomitanza con l'arrivo dell'imminente patch 4.1). Il filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, segue le vicende di un bambino, unico sopravvissuto di una dura battaglia avvenuta sull'isola di Erangel. Con un repentino time skip, ci viene quindi mostrato come questo ragazzino, una volta adulto, sia divenuto lui stesso il cinico organizzatore delle competizioni Battle Royale che si svolgono sull'isola.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che PlayerUknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con l'intento di espandere i confini del franchise, Bluehole ha avviato in collaborazione con il papà di Dead Space un nuovo sparatutto di stampo narrativo ambientato nell'universo di PUBG.