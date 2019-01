PUBG: ecco i cambiamenti dell'Update #25, online ora sui Test Server

Circa un mese dopo la release di Vikendi (arrivata però su console solo da pochi giorni), PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna con l'Update #25, già online nei Test Server, che oltre al solito bug fixing aggiunge diversi contenuti in-game annunciati sul sito ufficiale del popolarissimo gioco.

Tra le nuove feature aggiunte ci sono una nuova arma, la mitragliatrice SMG Bizon, esclusiva per Vikendi ed Erangel, un nuovo zoom per alcuni tipi di armi che montano un secondo slot telescopio, e un nuovo veicolo, la moto da neve, disponibile sempre per la nuova mappa invernale, alla quale è stata aggiunta la nuova condizione meteo Moonlight.

Si tratta solamente di alcuni dei cambiamenti portati dall'aggiornamento, che comprende anche piccole modifiche al gameplay, e un miglioramento delle performance generali, oltre che una nuova skill per armi chiamata BattleStat.

Per scoprire nel dettaglio tutte le novità introdotte, potete dare un'occhiata alle Patch Notes disponibili sul sito ufficiale del videogame. PUBG è il rivale più accreditato di Fortnite (la versione mobile del gioco recentemente ha generato più ricavi di quella del titolo di Epic Games), è sbarcato da poco anche sulla console di casa Sony (qui la nostra recensione di PUBG su PlayStation 4) ed è disponibile anche su PC, Xbox One, iOS e Android