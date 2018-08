PUBG: ecco tutte le novità in arrivo con la versione 1.0 su Xbox One

A pochi giorni dall'annuncio alla GamesCom 2018 di Colonia, gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno fornito maggiori dettagli sulla versione 1.0 del gioco per Xbox One.

Il prossimo 4 settembre, infatti, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) lascerà il programma Xbox Game Preview grazie all'arrivo di un corposo aggiornamento che lo porterà alla versione finale. La patch in questione introdurrà diverse novità, tra le quali troviamo anche la mappa Sanhok, ispirata alle isole presenti nell'Asia del sud-est e alla quale saranno abbinati nuove armi e veicoli.

A queste si aggiunge anche la modalità Guerra, un vero e proprio deathmatch in cui i giocatori potranno respawnare grazie ad un aereo che sorvolerà i cieli della mappa più volte nel corso della partita. Proprio come le modalità a tempo di Fortnite Battaglia Reale, Guerra potrà essere giocata solo durante alcuni eventi o in determinati fine settimana.

Tra le restanti novità troviamo l'introduzione degli Obiettivi, l'arrivo di una moneta di gioco utile all'acquisto di oggetti estetici e l'Event Pass: Sanhok, che vi permetterà di accedere ad una serie di oggetti esclusivi. Tutti coloro i quali hanno acquistato la versione in accesso anticipato del gioco riceveranno il set unico Xbox #1.0, che consiste in una tuta con cappuccio con sopra il logo Xbox. Un secondo set, Xbox #1.0/99, sarà invece dedicato agli acquirenti della versione su disco del gioco.

Sapevate che la versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds ha raggiunto i 100 milioni di download e i 14 milioni di utenti giornalieri? Gli sviluppatori di PUBG hanno inoltre pubblicato una ricca roadmap sulla quale potete leggere tutte le novità in arrivo fino al prossimo ottobre.