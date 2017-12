è salita sul palco dei Game Awards 2017 per annunciare che, il Battle Royal che è riuscito a superare l'incredibile quota di 20 milioni di utenti dal lancio, uscirà dalla fase di Early Access su PC il 20 dicembre, arrivando così alla sua versione 1.0.

In aggiunta, come promesso, è stato finalmente mostrato il primo gameplay trailer per Miramar, la nuova mappa desertica che sarà rilasciata sui test server della versione PC del gioco (prossimamente in arrivo anche su Xbox One).

PlayerUknown's Battlegrounds uscirà dalla fase di Early Access su PC il 20 dicembre, ed arriverà su Xbox One il 12 dicembre grazie al programma Preview.