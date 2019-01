PUBG esport: quattro pro player imbroglioni bannati per tre anni

Quattro giocatori professionisti di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno ricevuto un ban molto pesante dalla National PUBG League (il nuovo campionato statunitense di PUBG) dopo essere stati sorpresi a imbrogliare.

Christian "Cuhris" Narvaez, Liam "Liammm" Tran, Tyler "DevowR" Sti, e Mark "Tefl0n" Formaro si sono qualificati per la preseason della NPL usando "programmi non autorizzati".

Sono stati accusati di aver utilizzato software di terze parti nelle partite pubbliche e durante le qualificazioni online della NPL.

Il team di PUBG esports ha condotto un'indagine sui quattro giocatori, che hanno tutti ricevuto un divieto di partecipazione di tre anni da tutti gli eventi ufficiali di PUBG. Anche le squadre dei quattro giocatori sono state squalificate dall'evento: Reapers, Totality, Death Row e Almost. Ulteriori informazioni sono attese presto, ha detto in una dichiarazione un rappresentante di esport di PUBG.

"In futuro, i giocatori bannati in game a causa dell'uso di programmi non autorizzati durante le competizioni di esport saranno bannati dal gioco competitivo per un minimo di tre anni fino al ban permanente a partire dalla data di completamento dell'indagine ufficiale della lega", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter un rappresentante di PUBG. "Le linee guida complete per un sistema di sanzioni coerente saranno rilasciate in un secondo momento".

La preseason NPL durerà fino al 13 gennaio. Le prime 16 squadre delle qualificazioni preseason entreranno nella prima fase ufficiale della serie del torneo, che dovrebbe iniziare tra fine gennaio e inizio marzo 2019.