PUBG Europe League: ufficializzate le prime sei squadre del campionato EU

La PUBG Europe League (PEL) ha svelato le prime sei squadre che parteciperanno alla stagione inaugurale del circuito competitivo di PUBG con un montepremi di € 1 milione.

Team Liquid, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Pittsburgh Knights, Natus Vincere e Team Vitality hanno ricevuto inviti diretti al PEL, e saranno affiancati da altre squadre che si qualificheranno con le qualificazioni LAN del PEL del mese prossimo.

Come il nome suggerisce i Pittsburgh Knights sono una formazione statunitense, ma tre dei quattro giocatori dell'organizzazione provengono dall'Europa e questo a quanto pare basta per l'invito della squadra alla PEL.

Le qualificazioni della PUBG Europe League includeranno 17 vincitori dei qualifier e 15 formazioni invitate direttamente. Le qualificazioni avranno luogo alla Kiev Cybersport Arena dal 10 al 16 dicembre. Le prime 10 squadre classificate completeranno la lista per il campionato che inizierà a gennaio del prossimo anno a Berlino, la stessa città che ha ospitato il PUBG Global Invitational lo scorso luglio.

La prima delle tre fasi per PEL durerà otto settimane, per essere seguita da un evento in formato PUBG Global.

PUBG Corp. ha annunciato di recente che PEL fungerà anche da collaboratore per il montepremi da $ 2 milioni del campionato PUBG del prossimo novembre. PEL è stato ufficializzato da PUBG Corp. in collaborazione con Starladder a ottobre, poco prima che i dettagli fossero pubblicati sul Global Championship e sul nuovo formato competitivo di PUBG. PEL è tra le altre sei regioni PUBG che seguiranno una struttura di Pro League; struttura che comprende la National PUBG League del Nord America e la PUBG Korea League.