PUBG: FACEIT e PUBG Corp. insieme per una serie di tornei tutta nuova

FACEIT ha stretto una nuova partnership con PUBG Corp per lanciare un campionato competitivo online di PlayerUnknown's Battleground sulla piattaforma FACEIT.

L'inclusione di PUBG nella piattaforma di FACEIT fornirà a giocatori, partner e organizzatori la possibilità di creare competizioni, tornei e campionati che prevedono impostazioni server personalizzabili e la creazione di una lobby dedicata.

"Siamo entusiasti della nostra partnership con FACEIT e del valore che porterà alla nostra comunità", ha dichiarato nel comunicato stampa Hyowon Yoo, responsabile dello sviluppo del business e delle operazioni per Nord America ed Europa presso PUBG Corp. "Avendo dimostrato il nostro potenziale come esport, ora vogliamo concentrarci sulla costruzione di fondamenta che favoriranno la nostra evoluzione della scena competitiva e FACEIT ci fornisce l'ambiente ideale per farlo."

PUBG Corp, come vi abbiamo già anticipato in occasione del Global Invitational di Berlino di qualche settimana fa, ha un piano quinquennale per l'ecosistema esport di PUBG, che comprende i campionati pro e la compartecipazione ai dividendi per le quattro principali regioni.

A partire dal 2019, PUBG Corp progetta anche di portare leghe professioniste in NA, EU, Corea e Asia. L'azienda sta anche cercando di espandersi potenzialmente in altri continenti e paesi in futuro, a seconda del successo che avrà questa nuova lega.

La pagina dedicata a PUBG sul sito FACEIT verrà lanciata il 17 agosto, ovvero domani, in closed beta. I fan e i giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di utilizzare il nuovo sistema sul sito web di FACEIT.