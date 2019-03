PUBG festeggia il secondo compleanno con un regalo per tutti

PlayerUnknown's Battlegrounds festeggia il suo secondo compleanno e per l'occasione gli sviluppatori hanno deciso di regalare un cappellino celebrativo da usare in-game a tutti i giocatori di PUBG.

"Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato nel 2018 e nulla sarebbe stato possibile senza l’affetto e il sostegno dei nostri giocatori. Per ringraziare tutti i fan e festeggiare questo secondo anniversario, sarà disponibile nel gioco gratuitamente uno speciale oggetto dell’anniversario, dall’introduzione della Patch #27 fino al 24 aprile su PC e dal 9 aprile al 7 maggio su console. Per ottenerlo, basterà accedere al negozio nel gioco e acquistare l’oggetto gratuito su PC, o semplicemente effettuare l’accesso durante il periodo dell’evento su console."

Sempre in occasione del secondo anniversario di PUBG è stato lanciato l'evento in collaborazione con Horizon Zero Dawn che ha proposto due skin esclusive disponibili solamente per un periodo limitato. In appena 24 mesi PlayerUnknown's Battlegrounds è diventato uno dei giochi più popolari di sempre, contribuendo allo sviluppo del genere Battle Royale, ora dominato da esponenti come Fortnite e Apex Legends.

In ogni caso i numeri di PUBG sono ancora altissimi con 30 milioni di utenti attivi e tornei eSport organizzati in ogni angolo del pianeta. In India PUBG è un problema sociale che ha spinto il governo locale a richiedere l'inserimento di limitazioni dopo sei ore di gioco ininterrotto, proprio per ridurre l'effetto dipendenza che ha colpito molti giovanissimi.