PUBG: gli sviluppatori annunciano un cambio di rotta nel supporto al titolo

Taesok Jang, Produttore Esecutivo di Player's Unknown BattleGrounds ha pubblicato su Steam una lettera aperta alla Community, in cui annuncia un cambio di rotta relativo al supporto al gioco.

In questa lunga lettera, Jang ha infatti annunciato che il programma di miglioramento del titolo, denominato Fix PUBG e lanciato circa tre mesi fa, è giunto al termine. A partire da questo momento, il supporto al gioco continuerà, ma, sottolinea il Produttore Esecutivo, saranno molti i cambiamenti che caratterizzeranno il nuovo calendario di interventi.

Nel dettaglio, Jang scrive alla Community: "Nel corso del viaggio del nostro gioco, il nostro scopo principale è stato quello di fornirvi nuovi contenuti velocemente, integrando al contempo la modalità Battle Royale. Siamo consapevoli che, in questo processo, abbiamo sottovalutato alcune questioni per voi importanti ed abbiamo riflettuto sui nostri errori. [...] Quindi, nel definire la programmazione per il 2019 di PUBG, abbiamo cambiato direzione rispetto a quest'ultimo anno. Garantire stabilità e qualità sono ora i nostri valori più importanti, e su queste basi costruiremo nuovi contenuti e nuovo gameplay in relazione alla Battle Royale. All'inizio, questo probabilmente rallenterà il nostro ritmo, ma, con la crescente efficienza di questi processi, speriamo di fornire nuovi contenuti con la stessa rapidità di prima, mantenendo al contempo i nostri nuovi standard di qualità e stabilità. Anche se non possiamo dire quanto tempo sarà necessario, vi promettiamo che ci impegneremo al massimo per raggiungere questa fase il più rapidamente possibile."

Nelle intenzioni degli sviluppatori, il 2019 sarà dunque un anno cruciale per Player's Unknown BattleGrounds, che, vi ricordiamo, arriverà a breve su Playstation 4. A partire dal 7 dicembre, il titolo sarà infatti disponibile, oltre che per PC ed Xbox One, anche sull'ammiraglia di casa Sony.