PUBG gratis su Steam nel weekend, gioca gratis fino all'8 giugno

Steam ha lanciato questa mattina gli sconti sui giochi di Resident Evil ma non solo, perchè il negozio digitale di Valve offre anche una nuova promozione legata a PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei Battle Royale più famosi e amati di sempre.

"Atterra, saccheggia e batti gli avversari in astuzia per conquistare il titolo di unico sopravvissuto in un'esperienza di gioco emozionante, piena di imprevisti e di azioni cariche di adrenalina."

PUBG può essere scaricato gratis da Steam e giocato senza alcun vincolo fino all'8 giugno, trascorso questo periodo sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a divertirsi. Non disperate perchè per tutto il fine settimana PlayerUnknown's Battlegrounds è scontato del 50% e costa 14.99 euro anzichè 29.99 euro, inoltre con 9.99 euro in più possibile acquistare il Survival Pass Cold Front che darà accesso a tutti i DLC.

PlayerUnknown's Battlegrounds è il gioco che nel 2017 ha reso popolare il genere dei Battle Royale, negli anni successivi Fortnite è esploso relegando PUBG al ruolo di comprimario presso il grande pubblico ma il gioco può contare attualmente su decine di milioni di giocatori attivi e su una community fedele e leale.