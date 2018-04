PUBG: grazie alla patch #9, sui test server PC è ora possibile osservare il proprio killer

Oggi 3 aprile è stata pubblica lasui server di test di PlayerUnknown's Battlegrounds per PC. Grazie a questo aggiornamento, d'ora in avanti i giocatori potranno osservare il proprio killer.

Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante Guarda nella schermata di riepilogo post-morte. Quando il game over viene causato da Blue Zone, Red Zone o da una caduta, è possibile osservare il nemico più vicino. Se il giocatore che si sta osservando muore, è possibile poi seguire le mosse del suo killer. Nelle modalità Duo o Squadra valgono le stesse regole di cui sopra, con l'unica differenza che è possibile osservare i nemici solo dopo la morte di tutti i membri del proprio team.

In aggiunta a ciò, è stata apportata una modifica alla chat vocale, che risulta ora impostata di default a "Solo Squadra". È stata poi migliorata la rotazione degli oggetti di anteprima e risolto un bug che causava rotazioni e voli anomali dei propri veicoli.

La patch verrà pubblicata sui server live nei prossimi giorni, solo quando verrà assicurata la sua stabilità e la totale assenza di problemi in grado di inficiare l'esperienza di gioco. Vi ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC via Steam, su Xbox One nel programma Xbox Game Preview e su dispositivi mobile iOS e Android. Nel corso di questa settimana inizieranno i test per Savage, la nuova mappa di dimensioni ridotte 4x4 Km.