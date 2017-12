PUBG: le impostazioni grafiche su Xbox One sono paragonabili a quelle 'very low' su PC

è da poco disponibile su, e le prestazioni del battle royale dinon hanno esattamente entusiasmato i possessori della console di

Grazie ad una segnalazione fatta da un utente sul forum resetera, scopriamo che collegando una tastiera ad Xbox One e premendo il tasto "O" è possibile visionare la schermata delle impostazione grafiche. Si apprende così che Playerunknown's Battlegrounds gira su Xbox One con un settaggio grafico comparabile a quello "very low" su PC.

Passando invece a Xbox One X, il titolo si attesta sulle impostazioni "medium" che, sebbene migliorino il comparto visivo, contribuiscono al calo di prestazioni nelle condizioni più stressanti. Seguendo questo collegamento potete consultare l'analisi tecnica eseguita dalla testata britannica Digital Foundry.