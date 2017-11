PUBG: in arrivo un altro pesante aggiornamento del titolo nel Test Server

Un altro, enorme aggiornamento è in arrivo sul server di prova die, finalmente, spianerà la strada all'attesissimodel titolo, ancora previsto per la fine dell'anno.

Uno dei principali punti dell'aggiornamento, oltre all'introduzione della nuova mappa desertica, è un'enorme quantità di ottimizzazioni su diversi fronti. Questi miglioramenti includono il rendering dei personaggi, il rendering delle armi, nuova effettistica, la velocità di "loading" del terreno, la quantità di memoria dedicata al titolo e l'interfaccia utente.

In teoria, queste ottimizzazioni dovrebbero far sì che il gioco funzioni sulle configurazioni hardware più varie. Il framerate in-game dovrebbe migliorare poiché queste ottimizzazioni hanno l'obiettivo generale di rendere il gioco anche più leggero e gestibile.

Verrà introdotto anche un rinnovato hitbox, con i modificatori di danno alle braccia e alle gambe aumentati, mentre il danno a mani e piedi verrà rivisto verso il basso. Sarà aggiunta anche la penetrazione delle pallottole nell'acqua, nuove armi e una revisione delle meccaniche balistiche, che dovrebbero cambiare in modo sensibile il feeling delle armi. Ciò significa che i proiettili delle armi da fuoco verranno influenzati dalla resistenza dell'aria e perderanno velocità nel tempo, il che porta ad una maggiore velocità di caduta del proiettile.

Inoltre, ci saranno altri miglioramenti minori, come un nuovo rumore prodotto dal Blue Circle, un nuovo feedback sonoro quando il personaggio salterà in acqua e una lunga lista di modifiche all'interfaccia utente. È stata aggiunta anche una killcam.

Il server di test sarà live per circa due giorni, seguito da una settimana di pausa per permettere al team di leggere i risultati della prova. Quindi, seguiranno altri due intensi giorni di test in preparazione dell'uscita della versione – si spera – completa.