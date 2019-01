PUBG: framerate migliore con la risoluzione dinamica su PS4 Pro e Xbox One X

Nell'ultimo Dev Report, PUBG Corp. ha annunciato che con il prossimo aggiornamento verrà implementata la risoluzione dinamica nelle versioni PlayStation Pro e Xbox One X di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Grazie a questa tecnica, la risoluzione verrà modificata in tempo reale con l'obiettivo di mantenere il framerate a livelli soddisfacenti: nelle situazioni più difficili da gestire scenderà fino 1440p, mentre in quelle meno affollate potrà salire fino al 4K nativo. I primi test interni sulla versione Xbox One X si sono rivelati più che promettenti. Come potete vedere nel grafico in calce a questa notizia, con la risoluzione dinamica attiva il frame-time medio passa da 34 ms (equivalenti a 28 fps circa) a 26 ms (che corrispondono invece a 38 fps). Si tratta di un miglioramento consistente, più che sufficiente ad innalzare la qualità del gameplay. Il team non ha fornito dettagli specifici per PlayStation 4 Pro: in ogni caso, dopo il lancio della patch ci sarà tutto il tempo di analizzare per bene le differenze tra le due console premium.

Le buone notizie non si fermano qui, poiché il team è al lavoro per ottimizzare l'utilizzo della GPU anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ciò significa che anche le versioni di PUBG per le due sorelline minori riceveranno dei miglioramenti sul fronte del framerate, nonostante non sia prevista l'implementazione della risoluzione dinamica.

Intanto, sul fronte eSport, ci sono stati importanti sviluppi: quattro giocatori professionisti sono stati bannati dalla National PUBG League dopo essere stati sorpresi ad utilizzare software terze parti per imbrogliare.