PUBG: in regalo una skin per lo SCAR-L in occasione del primo anniversario

Dopo l'introduzione delle skin per le armi in, gli sviluppatori hanno deciso di regalarne una a tutti i giocatoriper celebrare il primo anniversario del gioco. Si tratta di una skin per lo, ottenibile fino al primo maggio.

Ottenere la nuova skin gratuita per lo SCAR-L sarà molto semplice: per farlo, infatti, basterà effettuare il log-in su PlayerUnknown's Battlegrounds entro il primo maggio, così da celebrare il primo anniversario del gioco. In calce alla notizia trovate un'immagine dedicata alla skin, mentre nel video riportato in cima potete guardarla a 360° mentre viene applicata al fucile.

Ricordiamo che le skin delle armi sono state aggiunte con l'ultima patch pubblicata su PC, update che tra le altre cose ha introdotto due casse denominate Triumph e Raider (la prima in vendita solamente a pagamento mentre la seconda gratis per tutti). L'aggiornamento ha risolto anche una serie di bug, migliorato il sistema delle lobby e modificato le percentuali dei drop: trovate il changelog completo dell'update a questo indirizzo.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox One X, iOS e Android. Secondo alcuni rumor, inoltre, il gioco potrebbe arrivare nel corso del 2018 anche su PlayStation 4 e nel 2019 su Nintendo Switch.