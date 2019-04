PUBG ha incassato quasi un miliardo di dollari nel 2018

Nonostante non sia sulla cresta dell'onda come nei mesi successivi al lancio, PlayerUnknown's Battlegrounds continua a generare ottimi numeri, con incassi pari a 920 milioni di dollari nel corso del 2018.

Di questi, 311 milioni sono profitti puri per PUBG Corp, azienda che gestisce tutti gli aspetti legati allo sviluppo, alla commercializzazione del gioco, del merchandising e del marketing. La piattaforma maggiormente remunerativa risulta il PC con 790 milioni di dollari, 65 milioni provengono dai dispositivi mobile mentre le edizioni console hanno generato 58 milioni di dollari, sei milioni arrivano invece dai diritti di sfruttamento e dal merchandising.

L'Asia è attualmente il paese con la maggior concentrazione di giocatori di PUBG con il 53% del totale e introiti pari a 487 milioni di dollari provenienti solo da questo mercato. In India in particolare PlayerUnknown's Battlegrounds si è dimostrato popolarissimo, tanto da aver costretto le istituzioni locali a varare diverse leggi per impedire ai giovani di giocare a PUBG a scuola e nei luoghi pubblico, cercando così di ridurre i casi di dipendenza da gioco che recentemente hanno portato alla morte di un sedicenne.