PUBG: introdotto un sistema di reputazione 'per mantenere comportamenti civili'

Con l'arrivo dell'aggiornamento 10.2 di Playerunkown's Battleground i ragazzi di Bluehole hanno introdotto, tra le altre cose, un nuovo sistema di reputazione dei giocatori per favorire il quieto vivere della community e il pacifico svolgimento delle sessioni di gioco.

"Affinché tutti si comportino in maniera più civile mentre si ammazzano tra loro" gli sviluppatori del famoso battle royale hanno infatti implementato un nuovo sistema di reputazione all'interno del gioco: l'algoritmo assegnerà un livello di reputazione da 0 a 5 per ogni giocatore in base al comportamento tenuto con gli altri. La reputazione verrà quindi mostrata nel menù "Cerca squadra" così che tutti i membri della community possano modellare le squadre in base alle caratteristiche dei giocatori. Ovviamente il livello di reputazione aumenterà ogni qual volta non verranno assunti comportamenti scorretti o tossici.

Come comunicato nel blog ufficiale di PlayerUnknown's Underground "è molto importante per noi fare in modo che le interazioni all'interno del gioco avvengano in modo corretto. Sappiamo che la passione può scaldare gli animi sui campi di battagli ma assumere un comportamento tossico non è mai giustificabile". Insomma, una mossa che tenta di educare il comportamento dei giocatori. Intanto i rumor sullo sviluppo di un possibile PUBG 2 continuano a far discutere i fan.