PUBG Lite: il 10 ottobre arriverà in Italia la versione free-to-play del Battle Royale

PlayerUnknown's Battleground Lite, la versione meno performante e free-to-play del battle royale sviluppato da BlueHole, arriverà sul mercato europeo ad ottobre.<

PUBG Lite è stato sviluppato per i pc meno potenti e le specifiche tecniche raccomandate corrispondono alle impostazioni "basse" della versione normale. La versione gratuita di PlayerUnknown's Battleground ha debuttato all'inizio dell'anno in Thailandia, per poi espandersi negli altri paesi nel corso del tempo. Dal 10 ottobre sarà possibile giocare alla versione Lite anche in Gran Bretagna, Russia, Citta del Vaticano (?!?) e Italia. Una lista completa di tutti i paesi coinvolti è disponibile sul sito ufficiale. Nessuna notizia invece per quanto riguarda gli Stati Uniti.

BlueHole ha dichiarato che l'obbiettivo è quello di espandere il servizio in molti altri paesi. Insomma, il supporto degli sviluppatori sembra essere costante anche i virtù del grande traguardo raggiunto: PlayerUnknown's Battleground è stato il primo Battle Royale a raggiungere un miliardo di dollari di incasso.