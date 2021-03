PUBG Lite: la versione free-to-play del battle royale chiude i battenti, ecco l'annuncio

Il publisher Krafton ha annunciato la chiusura dei server di PlayerUnknown's Battleground Lite, la versione free-to-play del popolare battle royale. A partire dalla fine di aprile il gioco non sarà più accessibile.

PUBG Lite è la versione free-to-play del celebre battle royale di Bluehole pensata per i PC meno performanti. Il publisher Krafton ha annunciato la chiusura dei server senza tuttavia specificarne i motivi: a partire dal 29 aprile questa particolare versione del gioco chiuderà i battenti e nel momento in cui scriviamo non è più possibile scaricarla. L'annuncio è stato accompagnato da una nota ufficiale: "Siamo profondamente grati per la passione e il supporto incredibile dei fan di PUBG Lite che sono stati con noi. Durante i difficili periodi della pandemia di COVID-19, speriamo che sia stato in grado di fornire ai nostri fan un modo divertente per rimanere al sicuro. Sfortunatamente abbiamo preso la decisione di chiudere il servizio dopo una lunga discussione ed è giunto il momento di concludere il nostro viaggio".

Notizie diametralmente opposto giungono invece dalla versione mobile che si appresta ad infrangere un altro record: PUBG Mobile ha infatti superato quota 1 miliardo di download su dispositivi iOS e Android raggiungendo una diffusione capillare sui sistemi mobile.