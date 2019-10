PUBG Lite: la versione free-to-play del battle royale è da oggi disponibile in Europa

PUBG Lite, la versione free-to-play pensata per i PC meno potenti, è da oggi disponibile per il download in 52 paesi. Inizialmente il gioco era stato confinato in open beta per la Thailandia, per poi progressivamente espandersi al resto del mondo.

La lista completa dei paesi che possono accedere ai PlayerUnknown's Battlegrounds Lite è disponibile sulla pagina ufficiale del gioco. Questa include il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia, l'Italia e anche piccoli Paesi come il Vaticano e il Liechenstein. Attualmente PUBG Lite non è disponibile per il pubblico americano e non si hanno informazioni sulla possibile data di uscita. L'obbiettivo di questa versione di PUBG è quello di "portare l'esperienza di PlayerUnknown's Battlegrounds a quei giocatori che vivono in zone dove le specifiche richieste dal gioco sono difficilmente raggiungibili a causa della mancanza di hardware". Nella beta della versione lite non sono presenti le mappe standard ma gli sviluppatori hanno annunciato che aggiungeranno presto nuovi scenari. PUBG Lite offre inoltre una modalita 4v4, un season pass e una valuta specifica.

Specifichiamo che PUBG Lite non va confuso con PUBG Mobile, versione dedicata agli smartphone che ha recentemente subito un banhammer. PUBG è il primo battle royale ad aver superato il miliardo di dollari di incasso.