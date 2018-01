PUBG: la live alcolica con Francesco e Ale in diretta giovedì 1 febbraio alle 21:00

Ce l’avete chiesto in molti e ora il momento è giunto: la live alcolica si farà. L’arma scelta per questa corsa alla devastazione endocrina è il temibile, arena nella qualesederanno con l’alcol la propria faida videoludica, fino alla totale cessazione delle funzioni primarie.

Le regole d’ingaggio sono semplici: ogni uccisione portata a segno sarà accompagnata da una generosa sorsata del vinello più generosamente solferino nel raggio di tre province.... mentre per ogni uccisione subita la posta in gioco sarà a un bicchiere intero! Come anticipato, la live in questione nasce come "premio fedeltà" per gli utenti abbonati al canale Twitch di Everyeye.it, e pertanto questo disastro annunciato sarà trasmesso esclusivamente sulla piattaforma di Amazon.

Vista la probabile letalità di questa sfida dissennata, ci aspettiamo un pubblico quanto mai folto e partecipe, pronto a immortalare ogni momento compromettente con clip da esibire – relativamente parlando – nella raccolta settimanale dei migliori momenti in live. I calici sono ormai pronti, il disagio pure, quindi non vi resta che aspettare le 21:00 di giovedì primo febbraio, per una diretta destinata ad entrare negli annali del gaming etilico. Non mancate!