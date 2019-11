PUBG: le loot box a pagamento saranno tolte dalle ricompense

Il nuovo aggiornamento di PlayerUnknown's Battlegrounds rimuove uno degli aspetti più controversi del suo sistema di microtransazioni, per la gioia degli utenti che se n'erano sempre lamentati. Le loot box a pagamento infatti, non saranno più disponibili tra le ricompense del battle royale.

Prima di questo aggiornamento, il gioco aveva un sistema piuttosto complicato, che permetteva ai giocatori di comprare le casse con i BP, la valuta in-game, che per essere sbloccate richiedevano l'acquisto di una chiave dal Marketplace di Steam. Questo processo è stato ora del tutto eliminato, e le casse comprate con la valuta in-game saranno subito apribili senza problemi.

Naturalmente le casse già possedute acquistate con il vecchio sistema sono ancora apribili tramite chiavi, che rimangono in vendita su Steam.

Un altro importante cambiamento annunciato con l'aggiornamento è un piccolo bilanciamento per quanto riguarda i drop. La probabilità di ottenere gli oggetti di fascia più alta è stata infatti incrementata, anche se gli sviluppatori specificano che il rate non è aumentato di molto, perché devono rimanere oggetti difficili da ottenere, per non alterare il valore di mercato delle skin o delle casse.

Che ne pensate di queste modifiche apportate al gioco? Nel frattempo è in corso la stagione 5 di PUBG, e con la patch 5.2 di PUBG sono state introdotte la trappola di chiodi ed il PUBG Labs. Trovate tutte le informazioni a riguardo sul nostro sito.