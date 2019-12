PUBG e la lotta ai cheater: ogni settimana vengono bannati 100.000 account

Dalle pagine di Reddit, il Community Manager di PUBG Corp., Hawkinz, prova a rispondere alle critiche mosse da chi ritiene che la compagnia abbia smesso di combattere il fenomeno dei cheater di PlayerUnknown's Battlegrounds.

A detta del responsabile della comunicazione di PUBG Corp., infatti, "in termini di volume di segnalazioni di cheater, non ne abbiamo visti così tanti da molto tempo. Comprendiamo perciò quanto possa essere frustrante avere a che vare con questi imbroglioni e sappiamo quanto sia grave il loro impatto sulle partite in questo momento".

Per questo, Hawkinz spiega che la software house sta portando avanti una strenua lotta per contrastare i cheater e che, solo nella seconda settimana del mese di dicembre, hanno comminato esattamente 116.531 ban per altrettanti account del battle royale. "Spesso banniamo oltre 100.000 account a settimana", ribadisce lo stesso community manager di PUBG Corp. in risposta a chi ritiene che l'azienda non stia facendo nulla per fermare i cheater.

A detta dello stesso Hawkinz, però, "sfortunatamente, in molti casi non possiamo comminare ban temporanei di ID hardware", e che di conseguenza è plausibile che molti di questi cheater siano riusciti a ritornare in partita assumendo una nuova identità digitale attraverso l'apertura di un account parallelo. A tal proposito, il dirigente dichiara comunque che la compagnia sta procendendo a integrare delle misure anti-cheat di PUBG ancora più evolute, anche se preferisce non discutere dei dettagli per evitare che i cheater riescano a prendere delle contromisure.