PUBG: la mappa Savage si chiamerà Sanhok, di nuovo sui test server a breve

PUBG Corp. e Bluehole hanno rivelato il nome definitivo di Savage: la nuova mappa 4x4 km di PlayerUnknown's Battlegrounds si chiamerà Sanhok, e tornerà nuovamente disponibile sui test server PC in settimana.

La nuova mappa 4x4 km di PlayerUnknown's Battlegrounds si è già presentata sui test server con il nome in codice Savage, permettendo ai giocatori di conoscere le sue strutture e i suoi spazi. L'arena si ispira molto da vicino alle atmosfere del Sud Est Asiatico, in particolare alle isole come le Filippine o la Thailandia ("Sanhok" si pronuncia correttamente "sah-nok").

Sanhok tornerà disponibile sui test server PC di PlayerUnknown's Battlegrounds l'11 maggio alle 04:00 italiane, per restarci fino alle 13:00 del 14 maggio. Nell'arco di questi quattro giorni, dunque, tutti gli utenti PC di PUBG potranno tornare sulla nuova mappa 4x4 km, così da mettersi alla prova nella nuova arena prima che venga pubblicata nella sua versione definitiva.

Al momento non abbiamo una data di rilascio definitiva per Sanhok, ma stando alle parole di PUBG Corp. occorreranno all'incirca un paio di mesi prima che venga pubblicata. Voi avete già provato la nuova mappa in questione? Nell'attesa che venga inserita definitivamente nel gioco, dunque, avremo modo di testarla di nuovo a partire da venerdì 11 maggio.