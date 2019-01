PUBG: la mappa Vikendi arriva il 22 gennaio su console

Novità in arrivo su PlayerUnknown's Battlegrounds: la nuova mappa a tema invernale, Vikendi, dopo aver passato i Public Test Server, sarà resa disponibile nella versione console del gioco, a partire dal 22 gennaio. Per l'occasione sono stati mostrati i primi screenshot e svelato qualche dettaglio sulla location.

Prima di essere trasformata in un campo di battaglia, Vikendi era una splendida cittadina dallo stile architettonico europeo e con diversi punti di interesse, ma dalle condizioni climatiche piuttosto sfavorevoli. La città è infatti solamente per un terzo non ricoperta di neve, e negli spazi aperti offrirà dunque diverse possibilità di rintracciare il nemico, grazie alle numerose impronte che si formeranno sul manto innevato. In alcune zone sono anche presenti dei fiumi ormai ghiacciati, che sarà possibile attraversare sia a piedi che a bordo di veicoli.

Tra gli scorci memorabili della cittadina c'è Cantra, uno scorcio turistico che affaccia sul mare, e il castello, che può tutt'ora essere utilizzato come fortezza grazie alle sue alte torri che danno un vantaggio in un'eventuale assedio. Da segnalare anche la fabbrica di cemento, la base missilistica spaziale e il parco giochi abbandonato sui dinosauri, di cui potete vedere alcune immagini in calce alla news.