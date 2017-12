PUBG: Microsoft celebra l'uscita del titolo con un lancio di loot sulle città australiane

Per celebrare l'uscita disu, la divisione australiana della console diha organizzato un particolare evento nel quale farà cadere tre casse loot in tre città diverse.

All'interno delle casse paracadutate dai cieli australiani, proprio come accade nel celebre Battle Royale, ci saranno diversi premi per i giocatori, tra cui console Xbox One X, controller Xbox Elite e codici di gioco PlayerUnknown's Battlegrounds e Xbox Live. Il drop avverrà sabato 9 dicembre nelle città di Sydney, Brisbane e Melbourne, e i giocatori locali interessati a partecipare sono invitati a seguire le indicazioni date sulla pagina Facebook Xbox ANZ.

PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà il 12 dicembre in esclusiva console su Xbox One.