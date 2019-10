PUBG Mobile: con l'aggiornamento 0.15.0 arriva l'evento di Halloween

Dopo che erano trapelate in un leak nella giornata di ieri, sono ora arrivate le patch note ufficiali per l'aggiornamento 0.15.0 di PUBG Mobile, che forniscono nuovi dettagli su ciò che sarà aggiunto ingame, compreso l'evento dedicato ad Halloween.

Le novità riguarderanno la Payload Mode e la Survive Till Dawn Mode, mentre Darkest Night sarà resa temporaneamente non disponibile per via di alcune modifiche necessarie. L'aggiornamento porterà inoltre nuove armi come la Desert Eagle, barili esplosivi e nuovi veicoli, tra cui BRDM-2 e gli elicotteri.

Survive Till Dawn come detto riceverà dunque l'aggiornamento di Halloween, con nuovi colori, oggetti e mostri a tema con l'evento. Nel gioco invece le fabbriche abbandonate e le fortezze saranno custodite da una fazione umana ostile che potrà essere sconfitta per ottenere ricompense aggiuntive. Inolte, i giocatori potranno ottenere ulteriore equipaggiamento dopo aver ucciso degli zombie.

La Payload Mode introdurrà invece nuove armi pesanti, elicotteri, attacchi aerei e quant'altro. Si parla di armi come l'RPG-7, lanciagranate M79, M3E1-A, MGL e la minigun M134, ad esempio. I giocatori inoltre potranno far tornare in gioco i propri compagni di squadra recuperando la loro ID card e portandola alla Communication Tower.

Sarà possibile ora usare elicotteri e richiedere attacchi aerei, e riparare il proprio veicolo. L'aggiornamento 0.15.0 di PUBG Mobile è disponibile già da oggi. Che ne pensate?

Ricordiamo che è ora disponibile anche la versione free-to-play di PUBG Mobile, e che lo stesso PUBG Mobile è stato il mobile game più remunerativo del Q3 2019.