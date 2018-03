PUBG Mobile: alcuni giocatori stanno usando mouse e tastiera per primeggiare

La community di PUBG Mobile sembra essere sul piede di guerra nei confronti degli utenti che utilizzano mouse e tastiera per primeggiare nelle partite, potendo contare su un sistema di controllo certamente più preciso rispetto ai comandi touch.

Diversi utenti starebbero giocando con mouse e tastiera Bluetooth collegati allo smartphone ma c'è anche chi utilizza PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile su Chromebook o su PC con emulatore Android. Di fatto, l'utilizzo di un metodo di controllo "alternativo" sembra favorire non poco i giocatori e alcuni membri della community starebbero pensando a una petizione per chiedere agli sviluppatori di rimuovere il supporto per queste periferiche di input.

Il senso di giocare con la versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds su PC? Ricordiamo che PUBG è gratuito su iOS e Android, al contrario dell'edizione PC venduta a 29.99 euro, inoltre l'edizione mobile è ancora priva di giocatori particolarmente esperti e per questo i membri più "anziani" della community PC possono vincere facilmente le partite e guadagnare Punti Esperienza con estrema semplicità.