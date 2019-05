PUBG Mobile: annunciata una collaborazione con Godzilla King of Monsters

Dopo la zombie mode introdotta con la collaborazione di PUBG con Resident Evil 2, che ha fruttato un incremento nei giocatori fino a 100.000 utenti attivi mensili, gli sviluppatori di PUBG Mobile hanno annunciato un'altra partnership con un altro franchise importante.

Tencent ha infatti ufficializzato una collaborazione con Warner Bros. per un nuovo evento a tema Godzilla: King of Monsters. L'azienda sta alludendo all'arrivo di Godzilla in-game e i giocatori possono aspettarsi nei prossimi giorni qualche indizio in più sull'evento.

Alcuni utenti hanno già riportato di aver visto dei graffiti a Miramar raffiguranti Godzilla e altri mostri, e investigando su tali immagini sono stati ricompensati con frammenti d'argento. Altri giocatori hanno rivelato di aver visto le impronte di Godzilla alla base militare di Erangele, mentre altri ancora ne hanno ascoltato il verso durante la notte, mentre un'ombra si muoveva nella mappa.

Insomma, qualcosa di grosso (è il caso di dirlo) si sta muovendo in gioco. Godzilla: King of Monsters sarà nei cinema dal 31 Maggio, per cui non dovrebbe mancare molto al reveal dell'evento. Si tratterà di una nuova modalità vera e propria, come già avvenuto durante la già citata collaborazione con Resident Evil 2, ma anche nel periodo del capodanno cinese? Voi in cosa sperate per il futuro del gioco?