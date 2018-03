PUBG Mobile è l'app più scaricata da App Store in ben 48 paesi

sta riscuotendo un notevole successo ma anche la versione portatile di PlayerUnknown's Battlegrounds non è da meno, avendo debuttato al primo posto della classifica di App Store in 48 paesi e in seconda posizione in altri 18.

Secondo i dati diffusi da SensorTower, Fortnite Mobile è ancora l'app più scaricata negli Stati Uniti ma è arrivata al vertice delle classifiche "solamente" in 15 paesi del mondo, c'è da dire però che il gioco Epic è accessibile solamente su invito mentre PUBG Mobile è gratuito e disponibile per tutti.

Si prospetta insomma una bella sfida, al momento PUBG può ancora contare su un numero di utenti attivi maggiore rispetto al gioco Epic, tuttavia quest'ultimo sembra in grado di garantire guadagni superiori, con 126 milioni di dollari incassati a febbraio (contro i 103 del rivale) e gli oltre 1.5 milioni generati da Fortnite Mobile nelle prime 72 ore di presenza sul mercato.