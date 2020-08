PUBG Mobile, in arrivo la versione 1.0: rivoluzionario update e Global Championship

PUBG Corporation nella giornata di ieri ha fatto ben due annunci molto importanti per il futuro del proprio battle royale in versione mobile.

Anzitutto è stato annunciato la nuova edizione del PUBG Mobile Global Championship (PMGC) che partirà il prossimo novembre con un enorme montepremi di 2 milioni di Dollari sul piatto. Ovvero il più grande montepremi che il PMGC abbia mai avuto nella sua storia.

Inoltre, le migliori squadre al mondo, provenienti dalla World League e qualificate per il World Championship parteciperanno tutte all'evento. Non solo: si verificherà, come specificato nel video, una ristrutturazione dell'articolata scena esport, per inglobare ancora più campionati.

Il secondo annuncio di PUBG Corp si è concentrato prettamente sul gioco. PUBG Mobile riceverà un maxi aggiornamento il prossimo 8 settembre. L'update non sarà come gli altri: porterà PUBG Mobile alla versione 1.0. L'aggiornamento alla nuova versione includerà una serie di miglioramenti visivi e di design, tra cui un aumento del 30% del framerate e una riduzione del 76% del ritardo nel tempo di risposta del server.

Il team di sviluppo in un comunicato stampa ha dichiarato che “Gli aggiornamenti ai sistemi di illuminazione e alla qualità delle texture danno nuova vita alla vegetazione, al cielo e all'acqua. Anche i modelli e la qualità delle texture sono migliorati per fornire una sensazione più realistica e un'esperienza di alta qualità." “Anche se questo è il lancio della 1.0, non è affatto la fine dello sviluppo. La nuova era di PUBG MOBILE è un nuovo inizio e abbiamo tanti altri entusiasmanti aggiornamenti per i fan che condivideremo presto".

I giocatori vedranno anche miglioramenti per l'aspetto dei personaggi e per la lobby principale (rivoluzionata per renderla più pulita e chiara possibile), così come per il campo di battaglia. Anche l'interfaccia utente e l'esperienza generale sono state ridisegnate per aiutare a stancare meno gli occhi.

PUBG MOBILE è stato lanciato nel 2018 e da allora ha raggiunto oltre 600 milioni di download e 50 milioni di giocatori attivi al giorno in tutto il mondo. Il momento è propizio per la versione 1.0.