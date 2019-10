PUBG Mobile: il banhammer si abbatte su oltre 3500 giocatori, 10 anni di esilio

Il team di sviluppo di PUBG Mobile, come avranno visto nella schermata di avvisi dell'applicazione tutti coloro che giocano al battle royale tascabile, ha bannato gli account di oltre 3.500 giocatori per una durata di oltre 10 anni.

Questa ondata di ban è stata annunciata come parte di una campagna di Fair Play in cui sono stati ravvisati tutta una serie di motivi come "strumenti fraudolenti" (classico cheating), "Dati di gioco modificati", "app virtuali utilizzate" (emulatori) e "cheating con l'Auto-aim".

Poiché i premi in denaro in ambito esport di PUBG Mobile continuano a crescere, aumenta di conseguenza l'incentivo per i giocatori a imbrogliare. In questo momento sono sempre di più i tornei dedicati alla versione mobile del popolare battle royale di Blue Hole (soprattutto situati nel Medio Oriente, Sud Est Asiatico e in India) e questo, ovviamente, rende difficile controllare l'enorme flusso di giocatori che vi partecipano.

Il team di sviluppo, però, sta cercando di porre rimedio per far sì che le competizioni e la stessa esperienza di gioco non venga rovinata da utenti che imbrogliano.

Le regioni emergenti non solo dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo del gaming competitivo stanno iniziando a fare i conti con strumenti di controllo sempre più stringenti e attenti messi in campo da sviluppatori e organizzatori di tornei per assicurare la corretta ed equilibrata crescita dell'ambiente competitivo.