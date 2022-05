PUBG Mobile celebra l'uscita dell'update 2.0 con l'evento a tema Baby Shark

Continua a ricevere supporto da parte degli sviluppatori il popolare PUBG Mobile, versione per smartphone e tablet del giocatissimo battle royale. Per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 2.0, il team di sviluppo ha annunciato una bizzarra collaborazione con Baby Shark.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Baby Shark è il video musicale prodotto da Pinkfong, azienda legata alla startup sudcoreana che prende il nome di SmartStudy. Si tratta di un colorato video con protagonista una famiglia di squali che, nel giro di pochissimo tempo, ha accumulato sui social un numero di visualizzazioni incredibilmente alto. La collaborazione tra il team di sviluppo dello shooter e Pinkfong ha dato vita ad un video con i personaggi di PlayerUnknown's Battleground disegnati con lo stesso stile di Baby Shark mentre si divertono a danzare. Come se non bastasse, l'evento è arrivato anche nel gioco e consiste in una serie di sfide da completare ed elementi cosmetici che i giocatori possono acquistare per personalizzare il loro alter ego digitale.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo brand che collaborerà con il free to play, vi ricordiamo che il team di PUBG Mobile ha fatto causa ad Apple e Google per contrastare il fenomeno dei cloni, tra i quali spicca Garena Free Fire.