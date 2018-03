PUBG Mobile: come scaricare PlayerUnknown's Battlegrounds su iOS e Android

A una settimana di distanza dal lancio di Fortnite Mobile ha pubblicato in Occidente: il rollout è iniziato nelle prime ore del mattino e il gioco è ora disponibile per il download gratis anche in Italia.

PUBG Mobile può essere scaricato da App Store e Google Play:

Il file pesa 892 MB, al netto di eventuali aggiornamenti, update e patch. PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile è compatibile con iPhon 5S, iPhone 6, 6S, 7/7S, 8/8 Plus, iPhone, iPad, iPad Mini e iPad Pro aggiornati almeno ad iOS 9 mentre per quanto riguarda Android è richiesto un dispositivo aggiornato ad Android 5.1.1 con almeno 2 GB di memoria RAM.

Requisiti decisamente più leggeri rispetto a quelli di Fortnite Mobile, che richiede almeno un iPhone 6S aggiornato ad iOS 11 per potersi avviare. PUBG Mobile è distribuito come free to play, il gioco è scaricabile gratis con supporto per microtransazioni e acquisti in-app. Buon download!