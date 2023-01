PUBG Mobile ha generato 9 miliardi di dollari in ricavi, più di GTA negli ultimi 10 anni

PUBG Mobile, versione per dispositivi iOS e Android del celebre battle royale PUBG Battlegrounds, si è dimostrato un enorme successo economico per Tencent: sin dal lancio avvenuto nel marzo del 2018, il gioco ha attirato l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo, generando in questo modo ricavi stellari nell'arco di pochi anni.

Per la precisione, grazie soprattutto a vari battle pass e microtransazioni, dal lancio ad oggi PUBG Mobile ha toccato quota 9 miliardi di dollari in ricavi, un numero impressionante che, come precisa Sensor Tower, stacca di netto anche quanto raggiunto da Genshin Impact, al momento fermo a 4,1 miliardi di dollari (sebbene vada specificato che l'opera di Hoyoverse sia disponibile da meno tempo, solo dal 2020).

I numeri di PUBG Mobile sono comunque così imponenti che riescono a superare persino i ricavi generati dal franchise di Grand Theft Auto negli scorsi 10 anni, precisamente dal lancio di GTA V in avanti. Nello specifico, il brand di Rockstar Games ha registrato nell'ultimo decennio 7,68 miliardi di ricavi, cifre che lo pongono comunque tra i più remunerativi di tutta l'industria videoludica.

PUBG Mobile si conferma quindi essere attualmente uno dei titoli mobile più popolari in assoluto, ed è con grande probabilità destinato a vedere accrescere sempre di più la sua fama in futuro, anche grazie ai contenuti aggiuntivi ed iniziative messe a punto dagli sviluppatori: lo scorso novembre, ad esempio, Lionel Messi è arrivato in PUBG Mobile grazie ad un update.