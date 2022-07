PUBG Mobile illegale in Bangladesh: arrestati 108 giocatori di un evento LAN

In ragione del ban di PUBG, Free Fire e di diversi social network deciso nel 2021 dall'Alta Corte del Bangladesh, le forze di polizia di Daulatdiar hanno e arrestato i 108 giocatori della versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds che stavano partecipando a un torneo clandestino.

Mentre stava avendo luogo la PUBG Mobile Chuadanga League, le forze dell'ordine del vicino distretto cittadino di Daulatdiar hanno fatto irruzione in una sala LAN e posto agli arresti tutti e 108 i partecipanti all'evento eSport clandestino. L'accusa mossa agli appassionati di PUBG e agli organizzatori del torneo è quella di gioco d'azzardo online e contravvenzione della legge dell'Alta Corte del Bangladesh.

Con la chiacchierata sentenza emanata lo scorso anno, i giudici bangladesi si pronunciarono infatti a favore di chi chiedeva il ban di TikTok e di videogiochi multiplayer come Garena Free Fire o PUBG Mobile perché "dannosi per i minori e distruttivi per le loro coscienze". Stando alle informazioni raccolte dalla stampa locale, 24 dei 108 partecipanti all'evento LAN di PUBG Mobile sarebbero stati condannati a due giorni di reclusione, mentre per 78 giocatori sarebbero ancora allo studio delle pene poiché minorenni.

Nella speranza che la situazione si risolva al più presto e nel migliore dei modi per gli appassionati di videogiochi arrestati dalle autorità del Bangladesh, rimaniamo nella stretta attualità per ricordarvi che da pochi giorni è disponibile la patch nextgen di PUBG Battlegrounds su PS5 e Xbox Series X/S.