PUBG Mobile introduce Lionel Messi col nuovo update

Vi ricordate di Neymar Jr su Fortnite? La collaborazione tra calciatori e Battle Royale non è del tutto nuova per il mondo dei videogiochi, ma non esattamente tutti si aspettavano l'introduzione di Lionel Messi in PUBG Mobile. L'aggiornamento è arrivato nel periodo dei Mondiali in Qatar.

A tal proposito, nella giornata del 19 novembre 2022 è stato pubblicato su YouTube un trailer dell'iniziativa PUBG Mobile x Lionel Messi. In quest'ultimo si vede un Messi maggiormente intento a dribblare gli avversari ed eseguire rovesciate che a partecipare alla Battle Royale, ma il senso del tutto è che l'update 2.3 di PUBG Mobile ha portato con sé un evento a tema Lionel Messi.

Quali contenuti possono trovare i giocatori in-game? Nell'ambito della PUBG Mobile Global Chicken Cup che vede Lionel Messi come special guest, sono disponibili varie attività legate al calciatore e al calcio in generale. Ad esempio, c'è la possibilità di trovare la scarpa d'oro di Messi (chi ha detto boost di velocità?), così come non manca un restyling relativo a più mappe. I giocatori di PUBG Mobile possono insomma scovare un buon numero di elementi e novità legati all'evento nel corso delle partite.

Per dare una rapida occhiata alle aree a tema aggiunte e al "gameplay calcistico" introdotto per l'occasione, potrebbe interessarvi prendere visione del trailer delle novità di PUBG Mobile. Insomma, anche il popolare Battle Royale è ora a tema Mondiali.