PUBG Mobile: limite di 6 ore giornaliere per combattere la dipendenza in India

Non è un segreto che il governo indiano non veda di buon occhio PUBG Mobile. Il titolo pubblicato da Tencent Games è stato letteralmente bandito da numerose zone del paese, poiché giudicato troppo violento. Pochi giorni fa sono stati arrestati 10 studenti, rei di averci giocato nel cortile della loro scuola.

Nonostante ciò, la popolarità del free-to-play è cresciuta a dismisura nel sud-est asiatico, dove sta cominciando ad emergere anche un serio problema di dipendenza. Negli ultimi tempi sono apparsi in rete report che parlano di giovani che si assentano da scuola per giorni e giorni, altri che falliscono esami universitari, e altri ancora che rubano dai genitori pur di acquistare gli oggetti in-game. In un articolo si parla persino di un giovane di 20 anni morto a causa di alcuni seri danni al collo, provocati dalla postura scorretta mantenuta in oltre 45 giorni di gioco continuato. Si tratta di storie che non possono essere sottovalutate, e che meriterebbero un approfondimento dedicato.

In questa sede, in ogni caso, ci concentriamo su una funzionalità in fase di testing in India volta alla mitigazione di tale problematica, che impedisce alle persone di giocare a PUBG Mobile per più di 6 ore al giorno. Al momento non sembra ancora disponibile per l'intera comunità, ma su Twitter si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte dei giocatori. Alcuni di essi riferiscono di essere stati scollegati dopo 2 o 4 ore di gioco. Probabilmente, gli sviluppatori stanno testando differenti opzioni.

L'attuazione di misure di questo tipo non è una novità assoluta. Nel tentativo di combattere il problema della dipendenza da Fortnite, su richiesta del governo cinese Tencent ha imposto un limite di 3 ore nel battle royale, oltre il quale viene ridotta del 50% l'esperienza ottenuto e vengono disattivate funzioni come le sfide settimanali.