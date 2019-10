PUBG Mobile è in questo momento il mobile game più redditizio in assoluto

Mentre il buco nero che ha inghiottito Fortnite tiene tutti col fiato sospeso, a tenere alta la bandiera dei battle royale c'è PlayerUnknown's Battleground, che continua a macinare numeri incredibili. PUBG Mobile in particolare è il mobile game più redditizio del terzo trimestre del 2019, sorpassando anche Arena of Valor.

Rispetto all'anno scorso, stando alle analisi di Sensor Tower, i guadagni del gioco sono cresciuti del 652% ed hanno generato introiti per 496 milioni di dollari, contro i 354 milioni generati da Arena of Valor. PUBG è anche stato il primo titolo mobile battle royale ad aver superato il miliardo di dollari guadagnati, grazie anche al suo nuovo lancio in Cina.

Buoni risultati anche per Pokémon GO, il titolo i cui guadagni sono cresciuti maggiormente rispetto al trimestre precedente, con un aumento del 63%, e anche per Mario Kart Tour, anche se in questo caso i risultati raggiunti dal mobile game di Nintendo riguardano più il numero di download che i guadagni effettivi generati dal gioco (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Mario Kart Tour).

Nonostante sia stato lanciato a pochissimi giorni dalla chiusura del terzo trimestre del 2019 infatti, con i suoi 86 milioni di download, Mario Kart Tour è il terzo gioco più scaricato in tale periodo, piazzandosi dietro solamente allo stesso PUBG Mobile, secondo con 94 milioni di download, e Fun Race 3D, al primo posto con 123 milioni di download.

Che ne pensate del successo di PUBG Mobile? Intanto, da poco è disponibile la versione free-to-play di PUBG Mobile: l'avete già provata?