PUBG Mobile ha più giocatori di tutte le versioni di Fortnite messe assieme

Fortnite è indubbiamente il videogioco più famoso e chiacchierato del pianeta, ma se il successo di un battle royale si giudica dagli utenti che vi giocano giornalmente, allora la corona del Re del genere spetta indubbiamente a PUBG Mobile.

Stando infatti agli ultimi dati raccolti dai colleghi di The Verge e dai giornalisti economici di Bloomberg, la versione portatile dello sparatutto multiplayer di Tentent, Bluehole e PUBG Corp. vanta poco più di 30 milioni di utenti attivi al giorno, un numero che eguaglia i circa 30 milioni di appassionati di battle royale che giocano quotidianamente a tutte le versioni di Fortnite messe assieme.

L'ultimo rilevamento statistico è avvenuto alla fine di novembre e considerando le straordinarie vendite di smartphone avvenute in questo ultimo periodo dell'anno in Paesi come Cina, India, Indonesia e Vietnam, gli analisi di settore danno per scontato il sorpasso della versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds ai danni del ben più celebrato Fortnite. Sempre dalla fine di novembre, d'altronde, i ricavi generati in microtransazioni da PUBG su sistemi iOS e Android hanno scavalcato i ricavi ottenuti da Epic Games con gli acquisti effettuati nel Negozio online di Fortnite Battaglia Reale.

La popolarità crescente di PUBG Mobile nei mercati asiatici e, in parte, in quelli occidentali, potrebbe rovesciare gli equilibri di forza venutisi a creare nel 2018 nell'universo videoludico dei battle royale, con tutte le conseguenze che potete facilmente immaginare in termini di visibilità da parte dei colossi tecnologici (e quindi di interesse suscitato nei giocatori più giovani) e investimenti provenienti dalle aziende attive nel settore degli eSport.