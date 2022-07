PUBG Mobile si prepara ad ospitare il suo primo concerto K-Pop: biglietti in arrivo

Lo ha già fatto Fortnite in un paio di occasioni (vi ricordate i concerti su Fortnite di Ariana Grande e Travis Scott?), e adesso anche un altro popolare battle royale si prepara ad ospitare uno spettacolare concerto digitale: si tratta di PUBG Mobile.

All'interno del titolo prodotto da Tencent, infatti, il gruppo K-Pop Blackpink si esibirà durante il mese di luglio 2022 in più occasioni: tra il 22 ed il 23 luglio, e tra il 29 e 30 dello stesso mese, la band terrà concerti per il Nord e Sud America, mentre in data 23-24 e 30-31 lo stesso evento sarà disponibile nel resto del mondo. Per l'occasione, tra l'altro, il gruppo canterà un brano inedito, nello specifico "un brano speciale con tanto di nuovo video musicale, progettato e creato appositamente per quest'occasione", afferma Tencent

Non è chiaro al momento come si svolgerà il concerto delle Blackpink, che segnerà il loro ritorno sulle scene dopo l'ultimo album del 2020, ma è molto probabile che avatar digitali raffiguranti le componenti della band verranno realizzate per l'occasione, molto probabilmente con abiti speciali e coreografie spettacolari. I giocatori di PUBG Mobile potranno ottenere biglietti gratis per i concerti a partire dal 15 luglio, semplicemente giocando al battle royale.

Anche Tencent, dunque, coglie il grande potenziale di questo tipo di organizzazioni virtuali, in grado di ottenere enorme successo ed attirare l'attenzione di centinaia di migliaia di utenti, proprio come accaduto nel caso dei concerti su Fortnite. Del resto il colosso cinese è stato chiaro: PUBG Mobile è un mondo in continua espansione, pronto a raggiungere nuove frontiere dell'intrattenimento digitale.