PUBG Mobile è stato pubblicato a sorpresa in Canada: è iniziato il rollout in Occidente?

Nelle scorse ore la versione mobile di, fino ad oggi esclusiva per il mercato cinese, è stata pubblicata sui dispositiviin Canada.

Tencent, che ha acquisito i diritti per la realizzazione e la pubblicazione della versione mobile, non aveva anticipato nulla al riguardo. Il gioco può essere scaricato dalla pagina dedicata su Google Play e si trova attualmente in fase Beta. Il titolo, probabilmente, approderà in altri paesi nel corso delle prossime settimane, ma al momento non è stata fornita un data certa. Nessuna notizia, invece, della versione per dispositivi iOS.

Per far girare PUBG Mobile sono richiesti almeno 2GB di RAM e Android 5.1.1 o superiore. Secondo quanto riferito, il titolo è compatibile con oltre 500 modelli di smartphone. Tra quelli citati figurano: Redmi Note4 e Note3, Samsung Galaxy J7, Oppo A37F, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, LG Google Nexus 4 e Sony Xperia E5.