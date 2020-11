PUBG Mobile svela i piani esport del 2021 con il prize pool più ricco della storia

Pare essere il montepremi più alto nella storia degli esport mobile, quello annunciato in concomitanza con il reveal del programma esport 2021 di PUBG Mobile all'opening del PUBG MOBILE Global Championship (PMGC), evento mondiale che da solo mette sul piatto 2 milioni di Dollari.

Dopo un anno eccezionale che ha battuto tutti i record, il programma del 2021 sarà dunque ancora più ricco. Introdurrà sette nuove regioni per la PUBG MOBILE Pro League: CSI (Russia e repubbliche satelliti), Turchia, Europa occidentale, Arabia, Nord America, America Latina e Brasile, che integreranno le PMPL esistenti in Asia meridionale e Sud-est asiatico.

Simile a quest'anno, il programma 2021 appena rivelato dividerà i PMCO e i PMPL in due stagioni, con il PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) alla fine dell'anno. La registrazione per il PMCO Spring Split si aprirà il 1 gennaio 2021 e si chiuderà il 24 gennaio. Ci sarà anche il PUBG MOBILE Invitational che si svolgerà in estate.

"Il 2020 è stato un anno incredibilmente speciale per noi poiché ci siamo espansi e abbiamo completato il nostro ecosistema coprendo ogni fascia dai dilettanti ai pro player, ma questo era solo l'inizio. Abbiamo enormi ambizioni: vogliamo rompere i confini degli esport su dispositivi mobile e vogliamo diventare l'esport numero uno", ha affermato James Yang. "L'enorme aumento del montepremi è rappresentativo della crescita che prevediamo nel 2021. Nelle regioni occidentali in particolare c'è un enorme spazio di espansione e non potrei essere più entusiasta per il futuro esport di PUBG MOBILE".

Se siete interessati a guardare la PMGC League sul canale YouTube di PUBG MOBILE Esports. (24 novembre - 20 dicembre) ecco il programma:

Ogni martedì e mercoledì (dalle 12:00 ora nostrana): tutte e 24 le squadre competono per i punti campionato, con sei partite al giorno

Ogni giovedì - domenica (sempre dalle 12:00): le prime 16 squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti in campionato durante la settimana si sfideranno per guadagnare Championship Point.

Alla fine, le 16 squadre con il maggior numero di Championship Point si qualificheranno per le finali PMGC nel gennaio 2021.