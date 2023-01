PUBG Mobile, svelati piani esport per 2023: Tencent accorcia stagione competitiva

Mentre Bruce Lee arriva su PUBG Mobile, Tencent svela i piani per la scena esport di PUBG Mobile che definiranno il 2023. Uno dei più grandi titoli competitivi per smartphone diventa ancor più protagonista del panorama esport internazionale, addirittura con il sostegno del CIO.

La roadmap di PUBG Mobile 2023 ci illustra in primis gli eventi internazionali attorno ai quali verrà costruita l’intera scena per quest’anno, dopo la chiusura del PUBG Mobile Global Championship 2022. L’obiettivo è garantire ulteriore crescita al progetto, dopo un anno con 13 competizioni in cinque regioni diverse e circa 600.000 squadre partecipanti.

Nel corso del 2023 assisteremo a due eventi importanti: PUBG Mobile World Invitational, o PMWI, e il PUBG Mobile Global Championship, o PMGC. Il primo si svolgerà in Arabia Saudita nel luglio 2023, mentre il secondo si terrà in Turchia. Rispetto al 2022, il cambiamento più evidente riguarda l’intero calendario degli eventi: l’evento finale non si svolgerà più nel gennaio dell’anno successivo, ovvero in questo caso del 2024, bensì verrà organizzato a fine 2023 per definire meglio i limiti dell’anno competitivo.

Ci saranno anche due eventi organizzati a livello internazionale: i trentaduesimi SEA Games in Cambogia si terranno dal 5 al 17 maggio, e ad essi prenderà parte anche PUBG Mobile; ma anche i Giochi Asiatici di Hangzhou in Cina avranno un evento dedicato, dal 23 settembre all'8 ottobre. Questi due eventi sono entrambi sostenuti dal Comitato Olimpico Internazionale, segnale che il mondo esport – specie la sfera mobile – sta guardando con molta attenzione al battle royale di casa Tencent.

Per gli eventi su invito cambia poi il sistema a punti, il quale funzionerà come segue:

1° posto – 10

2° posto – 6

3° posto – 5

4° posto – 4

5° posto – 3

6° posto – 2

7-8° posto - 1

9-16° posto - 0

Questi sono i punti che verranno attribuiti sulla base del posizionamento in un match, sensibilmente diminuiti rispetto ai tornei visti nel 2022. Così facendo, gli organizzatori puntano a premiare i giocatori per le kill ottenute durante un match. Insomma, si intende spingere i professionisti a essere più aggressivi per offrire più spettacolo ai fan.