PUBG Mobile: Tencent svela la World League e il montepremi milionario

Tencent ha ufficializzato la stagione esport 2020 dedicata a PUBG Mobile. Il montepremi complessivo, l'anno prossimo, sarà ancora più ricco: oltre 5 milioni di Dollari.

La PUBG Mobile World League si affiancherà al già esistente circuito competitivo PUBG Mobile Club Open per la stagione esport 2020. Il formato per il prossimo anno è stato creato in modo tale che i giocatori dilettanti, semi-professionisti e professionisti possano competere in un ambiente competitivo strutturato in ogni suo scalino.

La struttura piramidale sarà così composta: alla base ci sarà il Campus Championship per giocatori non professionisti; nello step intermedio si attesterà la PUBG Mobile Club Open e, da ultimo, la Pro League.

Queste ultime due fasi saranno strutturate per coprire singoli territori a livello nazionale. Le migliori squadre avanzeranno alla Pro League regionale, la quale sarà poi seguita dalla PUBG World League. Questo alla fine porterà al PUBG Mobile World Championship 2020.

Due campionati Pro League sono stati già ufficializzati anche da James Yang, director of Global Esports di PUBG Mobile: il PUBG Mobile Americas Pro League e la South Asia Pro League. Proprio come già accade con il PUBG Mobile Cup Open, l'anno prossimo la World League sarà divisa in due split. Queste inizieranno rispettivamente a maggio (lo Spring Split) e a ottobre (il Fall Split).



Ricordiamo che PUBG Mobile è stato il primo battle royale mobile a sfondare il traguardo del miliardo di Dollari.