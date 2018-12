PUBG Mobile: la versione iOS supera i ricavi di Fortnite per la prima volta

Secondo le stime effettuate dalla società di analisi Sensor Tower Stone, la posizione dominante di Fortnite Battaglia Reale sul mercato videoludico per sistemi portatili comincia a scricchiolare a causa del crescente successo di PUBG Mobile.

La versione iOS di PlayerUnknown's Battlegrounds, infatti, è riuscita a superare per la prima volta i ricavi della controparte mobile di Fortnite Battaglia Reale. Le stime effettuate dalla società di analisi statunitense comprendono i dati della settimana del Black Friday e confermano come gli acquisti in microtransazioni effettuati nel negozio di PUBG Mobile siano aumentati del 166% rispetto al rilevamento precedente, superando così del 43% circa i ricavi generati da Epic nel negozio della versione iOS di Fortnite.

Dietro all'irresistibile ascesa del battle royale di Tencent potrebbe esserci il supporto garantito dall'azienda cinese con la pubblicazione costante di aggiornamenti e update incrementali che permettono al titolo di spingere al massimo l'hardware dei sistemi più performanti senza però dimenticare i possessori di smartphone e tablet di fascia media o medio-bassa, specie su Android dove la lista di sistemi compatibili non smette di allungarsi e comprende anche sistemi acquistabili a meno di 200 €.

Nel periodo preso in esame dall'analisi, riferito al solo mercato americano o comunque all'utenza che utilizza la versione americana dell'App Store, PUBG Mobile ha saputo generare su base giornaliera qualcosa come 1,7 milioni di dollari in ricavi da microtransazioni, una cifra di poco superiore agli 1,2 milioni di dollari ottenuti giornalmente da Epic Games con il Negozio della versione per sistemi iOS di Fortnite Battaglia Reale.

Solo il tempo ci dirà se la tendenza evidenziata nella settimana del Black Friday verrà mantenuta o se, al contrario, l'edizione mobile di Fortnite è destinata a riconquistare lo scettro di regina dei battle royale per tablet e smartphone.