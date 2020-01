PUBG Mobile: potrebbe essere vietato in India, a causa di dipendenza e violenza

La fruizione di PUBG Mobile potrebbe essere vietata in India dopo che un avvocato ha presentato un esposto davanti all'Alta Corte di Haryana, stato dell'India settentrionale. I motivi dell'intervento riguardano due tematiche che, negli scorsi mesi, sono state al centro del dibattito: la dipendenza e l'incitamento alla violenza.

Se ricordate, già a inizio 2019 il titolo mobile è stato vietato (e il suo uso limitato a sei ore al giorno) per un breve periodo in diverse città indiane, dopo che si erano verificati alcuni decessi a causa proprio dell'abuso tanto dell'applicazione mobile quanto della versione casalinga di PUBG.

Oltre 20 giocatori furono arrestati per aver violato questo divieto. Un ragazzo di sedici anni si suicidò perché gli era stato proibito dai genitori di giocare e altri decessi si verificarono perché diversi utenti, assorbiti totalmente dal gioco, finirono travolti da treni e auto.

Secondo le ultime informazioni, la corte di Haryana ha chiesto un parere al Ministero della tecnologia e dell'informazione. Nell'esposto presentato alla Corte si legge: “I ragazzi stanno perdendo interesse per gli studi e sono diventati dipendenti dal gioco” e “i genitori di questi ragazzi sono indifesi. Nel caso in cui insistano affinché smettano di giocarci, i ragazzi diventano aggressivi e vanno in depressione”.

L'India è attualmente uno dei paesi con la più alta densità di giocatori di PUBG, un vero e proprio fenomeno che si è fatto notare anche nella scena esport. Pensate che l'evento All-Stars India 2019 di PUBG Mobile ha avuto un montepremi di 70.000 Dollari e, la scorsa Milan Games Week ha ospitato molti giocatori indiani, volati a Milano per partecipare al PUBG Mobile Open.

Per quanto riguarda le morti correlate all'abuso dell'applicazione, è di un paio di giorni fa il caso di un venticinquenne morto a causa di un ictus durante una partita di PUBG Mobile. Secondo il medico legale, l'ictus si sarebbe verificato perché il ragazzo era troppo su di giri (o iperstimolato) mentre giocava a PUBG.

Altri paesi asiatici, dove l'applicazione è un fenomeno senza precedenti, hanno adottato altre soluzioni. In Cina, una versione più edulcorata è stata rilasciata per ridurre al minimo la violenza. In Nepal, i provider di rete e di telefonia mobile sono obbligati per legge a bloccare il gioco.

La Corte dello stato indiano, chiamata a pronunciarsi su questo dibattito, non avrebbe comunque potere legislativo, ma potrebbe essere il primo passo verso il futuro shutdown dell'applicazione in tutto il paese.