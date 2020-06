PUBG Mobile World League: studio live dedicato e 850.000 Dollari di montepremi

Tencent Games ha annunciato i piani per la "Season Zero" della nuova PUBG MOBILE World League. Quaranta squadre in tutto il mondo saranno divise in due regioni, Est e Ovest, per competere per un montepremi totale di 850.000 Dollari.

La Season Zero sarà considerata una stagione unica adattata in seguito alla pandemia di COVID-19. Il piano iniziale del 2020 includeva la trasmissione di partite della World League da uno studio (potete vedere l'immagine della location – abbastanza tamarra – in calce alla notizia) recentemente inaugurato a Katowice e costruito in collaborazione con ESL, per ospitare tutti i match offline del campionato.

Le partite della stagione, ovviamente, al momento verranno giocate solamente online, in attesa che la situazione torni alla normalità.

Tencent Games è comunque sicura dei propri mezzi; nel corso dei mesi ha eseguito test e creato infrastrutture specifiche per raggiungere l'obiettivo di garantire un ottimo livello di competizione online.

Oltre alla World League, poi, PUBG MOBILE dovrebbe avere anche un campionato mondiale che si svolgerà entro la fine dell'anno e che dovrebbe assegnare parte dei 5 milioni di Dollari messi sul piatto dalla stessa Tencent per la stagione 2020.