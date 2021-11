PUBG Mobile x Arcane: ecco personaggi e luoghi dalla serie animata di League of Legends

Gli universi digitali di League of Legends e PlayerUnknown's Battlegrounds si fondono in omaggio alla serie animata Arcane. La versione 1.7 di PUBG Mobile sarà foriera di novità a tema Arcane per tutti gli appassionati del kolossal sparatutto su sistemi iOS e Android.

La collaborazione sancita dagli autori di PUBG e League of Legends si concretizzerà a metà novembre con il lancio dell'update che porterà PUBG Mobile alla versione 1.7: all'interno dell'aggiornamento troveranno spazio numerosi contenuti provenienti dall'universo della nuova serie animata di LoL.

L'update di PUBG Mobile porterà in dote personaggi, oggetti e ambientazioni di Arcane, con esperienze da vivere in un scenari unici che contribuiranno a rinsaldare il legame tra le community delle due celebri IP videoludiche.

In attesa di assistere ai festeggiamenti su Erangel per il lancio di Arcane, vi ricordiamo che la nuova serie animata di Riot Games realizzata in collaborazione con Fortiche Productions uscirà il 7 novembre su Netflix. Arcane si basa interamente sull'universo narrativo e contenutistico di League of Legends per raccontare la storia delle origini di due campioni iconici di LoL e del potere che li dividerà.